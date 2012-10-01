〔纽约期市〕ICE原糖急升至六周高位,阿拉比卡咖啡期货也上升

路透纽约/伦敦10月1日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一在第四季首个交易日跳升至六周高位,因交割规模大,投资人回补空头,而阿拉比卡咖啡攀升,美元走弱带来支撑.

可可期货下跌,因最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)天气改善,有利作物.

由于技术故障,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)一度停止交易超过30分钟,之后恢复运作.

美元从三周高位回落,且日圆全线走弱,因美国制造业活动扩张引发避险货币下跌.[FRX/CN]

交易员称,ICE原糖期货急升,进一步迫近其100天移动均线,因空头回补引发一轮自动买单.

ICE-3月糖期货SBc1扬升0.71美分,或3.5%,结算价报每磅21.13美分,为六周最高结算价,且迫近100天移动均线切入位21.34美元.

"市场似乎触及一轮止损单,"花旗期货专家Sterling Smith说.

ABN AMRO Markets糖经纪部主管James Kirkup的观点和其他交易员一致,他说空头回补带动糖价上涨.

交易员消化官方数据证实有大量到期的ICE-10月原糖合约交割的消息,而全球市场供应过剩.

ICE Futures数据显示,ICE近月10月合约交割11,710口或594,895吨.

伦敦12月白糖期货LSUc1升7.60美元,或1.3%,收报每吨582.10美元,日内交投清淡.

阿拉比卡咖啡期货也上升,美元兑一篮子货币.DXY走弱带来支持,市场的注意力转向全球最大的优质阿拉比卡咖啡生产国哥伦比亚的收成.

上月,出口商和分析师预期哥伦比亚最重要的咖啡收割较2011/12作物年上升多至30%.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高4.55美分,或2.6%,报每磅1.7805美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌3美元,或0.1%,报每吨2,179美元.

可可期货下跌,尽管美元走软,因交易员关注科特迪瓦天气改善.

ICE-12月可可期货CCZ2因技术修正下跌66美元,或2.6%,报每吨2,450美元,可可期货在第三季录得9.9%升幅,此2009年第三季来的最大季度升幅.对西非作物的忧虑支持可可价格.

伦敦12月可可期货LCCZ2收低51英镑,或3.1%,收报每吨1,580英镑.

交易所周一数据显示,在截止9月25日当周,投机者降低在Liffe可可,罗布斯塔咖啡和白糖期货及期权的净多头头寸.(完)