〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因美国大平原乾旱地区预报有雨

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下挫,交易商称因预报美国大平原乾旱地区将有降雨,提升土壤湿度水准,对作物有利.
Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,周末前硬红冬麦主要产区堪萨斯州预计将有0.75-1英寸的降雨.过去几天,德州和俄克拉荷马州部分地区已有降雨.
分析师表示,因大型贸易商需求减弱,俄罗斯小麦10月出口预计将减少.
美国农业部公布,上周出口检验小麦2,448.5万蒲式耳,接近预估区间2,200-2,500万蒲式耳的上端.
高盛周一表示,预计在未来几个月,小麦和玉米的价格表现将超过大豆,因美国大豆供应将高于预期.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低18-1/4美分,结算价报8.84-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为97,603口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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