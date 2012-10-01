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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 05:17 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下滑,因美国大平原乾旱地区预报有雨

路透10月1日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下挫,交易商称因预报美国大平原乾旱地区将有降雨,提升土壤湿度水准,对作物有利.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,周末前硬红冬麦主要产区堪萨斯州预计将有0.75-1英寸的降雨.过去几天,德州和俄克拉荷马州部分地区已有降雨.

分析师表示,因大型贸易商需求减弱,俄罗斯小麦10月出口预计将减少.

美国农业部公布,上周出口检验小麦2,448.5万蒲式耳,接近预估区间2,200-2,500万蒲式耳的上端.

高盛周一表示,预计在未来几个月,小麦和玉米的价格表现将超过大豆,因美国大豆供应将高于预期.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低18-1/4美分,结算价报8.84-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为97,603口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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