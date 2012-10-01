〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,因美国收割及南美播种大豆

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌2.5%,交易商说,因美国收割大豆及南美大豆种植显示大豆供应将增加.
分析师预期美国农业部(USDA)周一下午公布的周度报告将显示,在截止9月30日的一周,美国大豆收割完成率将为创纪录的38%.
美国农业部称一周出口报告显示,出口检验了4,169.9万蒲式耳大豆,远多于预估的1,300万-1,600万蒲式耳.
高盛周一预期,未来几个月玉米和小麦价格表现将优于大豆,因美国大豆供应多于预期.
11月大豆期货SX2下跌40-3/4美分,报每蒲式耳15.60-1/4美元.
10月豆粕合约SMc1收低12.4美元,报每短吨474.6美元.
10月豆油合约BOc1下滑1.46美分,报每磅50.72美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为203,602口,豆粕期货为57,635口,豆油期货为109,171口.
以下为CBOT农产品期货在2017 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 756.75 0.50 0.1% 17.1%
CBOT大豆Sc1 1560.25 -40.75 -2.6% 30.2%
CBOT豆粕SMc1 474.60 -12.40 -2.6% 53.4%
CBOT豆油BOc1 50.72 -1.46 -2.8% -2.6%
CBOT小麦Wc1 884.25 -18.25 -2.0% 35.5%
CBOT稻米RRc1 1524.00 -23.50 -1.5% 4.3%
EU小麦BL2H0 262.50 -3.25 -1.2% 29.6%
NYMEX原油期货CLc1 92.29 0.10 0.1% -6.6%
道琼工业指数.DJI 13,515 78 0.6% 10.6%
现货金XAU= 1776.50 5.81 0.3% 13.6%
欧元/美元EUR= 1.2890 0.0035 0.3% -0.4%
美元指数.DXY 79.7940 -0.1410 -0.2% -0.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 777 11 1.4% -55.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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