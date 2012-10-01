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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 05:19 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,因美国收割及南美播种大豆

路透10月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌2.5%,交易商说,因美国收割大豆及南美大豆种植显示大豆供应将增加.

分析师预期美国农业部(USDA)周一下午公布的周度报告将显示,在截止9月30日的一周,美国大豆收割完成率将为创纪录的38%.

美国农业部称一周出口报告显示,出口检验了4,169.9万蒲式耳大豆,远多于预估的1,300万-1,600万蒲式耳.

高盛周一预期,未来几个月玉米和小麦价格表现将优于大豆,因美国大豆供应多于预期.

11月大豆期货SX2下跌40-3/4美分,报每蒲式耳15.60-1/4美元.

10月豆粕合约SMc1收低12.4美元,报每短吨474.6美元.

10月豆油合约BOc1下滑1.46美分,报每磅50.72美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为203,602口,豆粕期货为57,635口,豆油期货为109,171口.

以下为CBOT农产品期货在2017 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 756.75 0.50 0.1% 17.1%

CBOT大豆Sc1 1560.25 -40.75 -2.6% 30.2%

CBOT豆粕SMc1 474.60 -12.40 -2.6% 53.4%

CBOT豆油BOc1 50.72 -1.46 -2.8% -2.6%

CBOT小麦Wc1 884.25 -18.25 -2.0% 35.5%

CBOT稻米RRc1 1524.00 -23.50 -1.5% 4.3%

EU小麦BL2H0 262.50 -3.25 -1.2% 29.6%

NYMEX原油期货CLc1 92.29 0.10 0.1% -6.6%

道琼工业指数.DJI 13,515 78 0.6% 10.6%

现货金XAU= 1776.50 5.81 0.3% 13.6%

欧元/美元EUR= 1.2890 0.0035 0.3% -0.4%

美元指数.DXY 79.7940 -0.1410 -0.2% -0.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 777 11 1.4% -55.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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