〔USDA报告〕截至9月30日当周美国作物生长报告摘要(表)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透华盛顿10月1日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 09/30/12 09/23/12 09/30/11 五年均值
棉花生长状况
- 优 10 10 4 --
- 良 32 33 25 --
- 普通 27 27 29 --
- 差 19 19 19 --
- 很差 12 11 23 --
玉米生长状况
- 优 4 3 11 --
- 良 21 21 41 --
- 普通 25 25 28 --
- 差 24 24 13 --
- 很差 26 27 7 --
大豆生长状况
- 优 6 6 11 --
- 良 29 29 43 --
- 普通 32 31 29 --
- 差 19 20 12 --
- 很差 14 14 5 --
棉花盛铃率 78 69 81 73
棉花收割率 14 10 15 15
玉米成熟率 94 88 74 72
玉米收割率 54 39 18 20
大豆落叶率 85 73 71 77
大豆收割率 41 22 15 19
稻米收割率 75 70 61 64
冬麦播种率 40 25 36 43
冬麦出苗率 12 -- 12 16 (完)
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--编译 李军;审校 母红
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