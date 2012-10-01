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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 04:05 BJT

〔USDA报告〕截至9月30日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿10月1日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 09/30/12 09/23/12 09/30/11 五年均值

棉花生长状况

- 优 10 10 4 --

- 良 32 33 25 --

- 普通 27 27 29 --

- 差 19 19 19 --

- 很差 12 11 23 --

玉米生长状况

- 优 4 3 11 --

- 良 21 21 41 --

- 普通 25 25 28 --

- 差 24 24 13 --

- 很差 26 27 7 --

大豆生长状况

- 优 6 6 11 --

- 良 29 29 43 --

- 普通 32 31 29 --

- 差 19 20 12 --

- 很差 14 14 5 --

棉花盛铃率 78 69 81 73

棉花收割率 14 10 15 15

玉米成熟率 94 88 74 72

玉米收割率 54 39 18 20

大豆落叶率 85 73 71 77

大豆收割率 41 22 15 19

稻米收割率 75 70 61 64

冬麦播种率 40 25 36 43

冬麦出苗率 12 -- 12 16 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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