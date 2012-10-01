更正:〔纽约汇市〕美元和日圆下滑,因美国数据引发避险货币下跌

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:正文第10段译文有误,应为"欧元兑美元从三周低位回升",而非"欧元兑美元从三个月低位回升")
* 美联储主席贝南克扞卫宽松货币政策
* 穆迪下调西班牙评级的话,将很可能驱使西班牙寻求救助
* 欧元区PMI终值优于初值
* 美国9月制造业活动扩张
路透纽约10月1日电---美元周一从三周高位下跌,且日圆普跌,因美国制造业活动扩张,引发避险货币下跌.
美国9月制造业活动自5月来首次扩张,受新订单增长提振.德国9月采购经理人指数(PMI)终值上升至3月来的最高读数,尽管仍低于荣枯分界线50,但消息亦提振汇市的风险人气.
"尽管美国第三季经济增长经历了'疲弱阶段',但今天的报告却添加了第三季经济温和复苏的证据,"BNY Mellon Global Markets高级汇市策略师Michael Woolfolk说.
"全球市场对这二级报告的反应较预期更强劲,暗示对美国经济意外上行的反应敏感,"Woolfolk在客户报告中写道.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表讲话,扞卫美联储备受争议的购债刺激计划,他表示,美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.贝南克驳斥了有关美联储购债计划为未来通胀铺路,或可能使政府未来的预算赤字大幅增加的指责.[ID:nSB1805696][FED-CMN]
贝南克表示美联储预计经济将继续成长,不会陷入衰退.相比担心经济衰退,美联储更担心的是经济成长过于疲弱,不足以创造就业.他还表示,未见美联储货币政策同维持强势美元有任何的不一致.
全球第二大经济体中国制造业亦萎缩,为该国经济连续第七季失去动能的迹象.中国是全球经济增长的重要引擎.
美元指数.DXY纽约尾盘跌0.15%,至79.815,此前一度高见80.147,为9月11日来的最高水平.
美国商品期货交易委员会周五数据显示,最新一周投机者的美元空头头寸增至逾一年来的最高位.
欧元兑美元从三周低位回升,德国数据和负债沉重的西班牙和意大利制造业数据不错,为欧元带来主要的提振.但交易商说,对西班牙评级可能被下调的忧虑可能限制欧元的升幅.
欧元兑美元EUR=升0.22%,至1.2886美元,尽管一些分析师说,欧元的韧性与其说是因对欧元区的信心,还不如说是因在上月美联储推出第三轮量化宽松政策后美元的颓势.
在亚洲交易时段,欧元触及1.2802美元的三周低位,跌穿其200天移动均线切入位1.2823的支持位.欧元日线收盘若跌至1.2823以下,将暗示未来进一步走弱.
Scotia Capital首席汇率策略师Camilla Sutton预期,欧元兑美元交投将介于1.28-1.32美元区间,直至出现一因素能推动欧元脱离该交投区间.她补充说,Scotia Capital对欧元的年底目标在1.26美元.
投资人还在静待穆迪完成评审西班牙的主权评级.穆迪可能将欧洲第四大经济体西班牙的评级下降至垃圾级别,此举将向西班牙很快寻求国际救助施加压力.
"如果西班牙评级被下调将迫使西班牙申请救助,应该看到欧元将出现释然性上涨,"法国农业信贷银行高级外汇策略师Adam Myers说."但直至这事发生前,疲弱的经济数据将增加欧元下行压力."
**日圆下跌**
另一避险货币日圆也因美国制造业报告强劲而下跌.
美元兑日圆JPY=小升0.13%,至78.00日圆,脱离周五触及的逾两周低位77.43日圆.欧元兑日圆EURJPY=R升0.29%,至100.50日圆.
在连续两季改善之后,日本大制造商信心在6-9月当季出现恶化,而且还将保持低迷不振的态势,因中国与欧洲市场的对外需求疲软.日本央行季度短观调查凸显出该央行及很多分析师的观点,即2012/13财年余下时间里经济增长料将停滞.[ID:nSB1804732][JP-ECI-CMN]
日本大型制造企业预计2012/13财年美元/日圆汇率平均为79.06.[ID:nSB1804366](完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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