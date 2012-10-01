〔美国股市〕在10月首个交易日上涨,因美国制造业意外扩张

* 美国制造业活动扩张提振美股

* 绩优股通用电气,IBM和Travelers触及52周新高

* 科技股拖累Nasdaq指数下跌

* 道指收高0.6%,标普500指数收升0.3%,Nasdaq指数小跌0.1%

路透纽约10月1日电---美国股市周一收盘涨跌互现,标普500指数新一季首日小涨,受助于美国9月制造业活动意外扩张.

在午盘上升逾1%后,美股三大股指从其日内高位回落,Nasdaq指数跌幅最大.市场人士称,在上周五结束表现强劲的第三季后,股市显现疲态.

"股市正处于是时候修正的水平.此外,我们将迎来新一轮企业业绩期,预料将增加股市的波动性,"Solaris Asset Management首席投资长Tim Ghriskey说.

在Nasdaq指数成份股中,苹果(AAPL.O)下挫1.2%,至659.39美元,拖累科技股占很大权重的Nasdaq指数下跌.

在美国上市的百度(BIDU.O)大跌3.5%,报112.77美元,此前Jefferies将该公司评级从"买入"下调至"持有",且将目标价从135美元调降至125美元.

除科技股外,和经济成长相关的板块表现强劲.金融股上扬,高盛(GS.N)跳升2.8%,至116.86美元,此前财经周刊巴伦周刊称高盛未来一年可能上升至少25%,因资本市场改善.标普金融股.GSPF攀升0.5%.

一系列绩优股触及52周高位,扶助道指跑赢其他两大指数.美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)升0.4%,报22.81美元,稍早高见22.99美元.国际商业机器(IBM)公司也触及211.75美元,创52周新高,收升1.5%,报210.47美元.The Travelers Co (TRV.N)稍早升至最高的69.48美元,终盘升1.2%,报69.07美元.

道琼工业指数.DJI收涨77.98点,或0.58%,至13,515.11点;标准普尔500指数.SPX收高3.82点,或0.27%,至1,444.49点.Nasdaq指数.IXIC微跌2.70点,或0.09%,至3,113.53点.

在早盘大幅攀升后,股市缩减升幅,Nasdaq指数一度由升转跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表讲话,扞卫美联储备受争议的购债刺激计划,他表示,美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.[ID:nSB1805696][FED-CMN]

美联储和欧洲央行推出的刺激措施扶助标普500指数第三季上涨5.8%,录得2010年来表现最好的第三季.

尽管贝南克的讲话更多的是重复美联储之前的立场,但一些市场人士说市场愈发忧虑美联储最终会撤走宽松计划.

"贝南克说美联储的行动不等同于印钞,他指出印钞是为政府支出提供永久性的资金来源,而美联储的行动只是暂时性的,"Miller Tabak & Co股票策略师Peter Boockvar说.

"美联储出脱其资产负债表上的资产且将联邦利率基金正常化将给市场造成重大影响,"他说.

折扣零售店Gordmans Stores Inc (GMAN.O)称,自2010年上市以来,公司获利可能首次低于分析师预期.公司股价暴跌23%,至14.20美元.

经济面方面,美国供应管理协会(ISM)公布,美国9月制造业活动自5月来首次扩张,因新订单和就业增加.ISM数据缓和了投资人对美国经济的忧虑,且抵销了亚洲和欧洲前景更低迷的影响.

ISM公布9月制造业指数为51.5,预估为49.7;8月为49.6.[ID:nEAPA10DL1][US-ECI-CMN]

在ISM美国制造业数据前,欧元区调查显示,至9月的三个月制造业活动萎缩,而在美国和欧需求疲弱下,亚洲的制造业表现仍然挣扎.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63亿股,日成交均值为63.8亿股.

纽约证交所涨跌股之比为约3:2.尽管Nasdaq市场小跌,但上涨股的数量超过下跌股,涨跌股之比为约7:5.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI