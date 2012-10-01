〔纽约期市〕ICE期棉在下探70美分后受技术性买盘带到收高

路透纽约10月1日电---美国期棉价格周一收高,在下探70美分后受技术性买盘带动,交易商预计在美国收割季节前,期棉价格将再度受压.

"这是盘整交易,期棉在70美分寻获支撑."Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan表示.

洲际交易所(ICE)12月期棉合约CTZ2结算价报71.2美分,升0.78%,从盘中触及的两个月新低70.22美分反弹.

鉴于前景利空以及持续的投机商和生产商卖压,期棉升势可能只是暂时性的.

交易商警告,市场可能难以支撑期棉价格跌穿70美分,特别是普遍关注的库存/使用比例预计在截至2013年7月底的年度中将创新高.

美国农业部预计该比例将升至71%的纪录高位,高于2011/12年度的67%,但一些分析师预估更为悲观.(完)