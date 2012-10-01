〔纽约期市〕ICE期棉在下探70美分后受技术性买盘带到收高

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约10月1日电---美国期棉价格周一收高,在下探70美分后受技术性买盘带动,交易商预计在美国收割季节前,期棉价格将再度受压.
"这是盘整交易,期棉在70美分寻获支撑."Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan表示.
洲际交易所(ICE)12月期棉合约CTZ2结算价报71.2美分,升0.78%,从盘中触及的两个月新低70.22美分反弹.
鉴于前景利空以及持续的投机商和生产商卖压,期棉升势可能只是暂时性的.
交易商警告,市场可能难以支撑期棉价格跌穿70美分,特别是普遍关注的库存/使用比例预计在截至2013年7月底的年度中将创新高.
美国农业部预计该比例将升至71%的纪录高位,高于2011/12年度的67%,但一些分析师预估更为悲观.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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