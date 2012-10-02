〔美国热股〕CNBC主持人称雅虎有真正价值并赞扬新任CEO,后者股价上涨

路透10月2日电---美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)Mad Money主持人Jim Cramer称,雅虎(YHOO.O)具有"真正的价值,因为该公司有一些优质资产",而且新任首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)也致力于释放公司的价值.

"这意味着雅虎股价将会走高.祝贺梅耶尔,你终于使雅虎成为一支值得买入的股票,"Cramer表示.梅耶尔周一产下一名男婴,预计将在几周后恢复工作.

雅虎股价周二早盘上涨1.16%,报16.01美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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