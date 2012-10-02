〔欧洲汇市〕英镑兑欧元跌至近两周低位,因英国经济脆弱且欧元走强

* 对西班牙申请救助的臆测推高欧元

* 英镑兑美元上涨,因股市和欧元扬升

* 英国建筑业PMI数据弱于预期

路透伦敦10月2日电---英镑兑欧元周二跌至近两周低位,因弱于预期的建筑业数据突显英国经济状况脆弱,同时西班牙正准备寻求救助的迹象提振欧元表现.

欧洲官员称西班牙准备最早在下周末申请欧元区救助后,欧元兑英镑延续上周触及三周低位后的反弹之势.

投资人认为此项消息鼓舞人心,为重新买入欧元兑多数其他货币提供了足够的理由.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新升0.3%,至0.8010英镑,稍早升至0.8017英镑的峰值,此为9月20日来的最高,且升穿据报在0.8010英镑的止损单.

"今天的确是风险交易,欧元上涨的题材.欧元几乎全线走强,"BMO Capital Markets外汇策略部主管Audrey Childe-Freeman说.

"另一方面,英国今早公布了更多令人失望的数据,最新出炉的楼市数据疲弱.在这两项因素的合力作用下,本周迄今英镑表现略为令人失望,"她说.

周二数据显示英国9月建筑活动连续第二个月低于50的荣枯分水岭.英国9月建筑业采购经理人指数(PMI)从49.0升至49.5,但低于预估.

周一英国制造业PMI数据及抵押贷款数据疲软,且周二全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周二公布的房价指数下跌.[GB-ECI-CMN]

这减弱了近期对英国经济第三季可能稳健复苏的乐观情绪.

多数分析师预期,英国经济在之前三季萎缩后,在截至9月的三个月将恢复成长,不过预计复苏步伐很小,这可能妨碍英镑表现.

英镑兑美元GBP=D4升0.1%,至1.6136美元,脱离周一触及的两周半低位1.6109美元,交易商称,据报执行价在1.6150美元的稍晚到期的期权可能影响英镑走势,令英镑接近该水平.

"英镑兑美元走势仍偏向下行,可能在未来一到两周内跌至1.59美元,"FXPro首席策略师Michael Derks说.

周二英国商会(BCC)预期英国第三季经济增长0.5%,但指经济失去动能,企业缩减投资规模及招聘计划.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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