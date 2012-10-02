〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.100%,投标倍数为3.86

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透华盛顿10月2日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.100
中值 0.085
低值 0.075
投资 0.101
价格/得标
价格 99.992222
高值得标比率 17.54%
投标倍数 3.86
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 40,001,041,000
总投标 154,251,536,000
竞争性投标得标 39,761,463,800
非竞争性投标得标 239,577,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/10/04
到期日 2012/11/01
CUSIP码 9127956P1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。