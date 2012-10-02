版本:
中国
债券 | 2012年 10月 2日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.100%,投标倍数为3.86

路透华盛顿10月2日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.100

中值 0.085

低值 0.075

投资 0.101

价格/得标

价格 99.992222

高值得标比率 17.54%

投标倍数 3.86

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 40,001,041,000

总投标 154,251,536,000

竞争性投标得标 39,761,463,800

非竞争性投标得标 239,577,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/04

到期日 2012/11/01

CUSIP码 9127956P1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐