〔金属期市〕期铜受美元下滑和基金买盘带动小涨,关注美国重要数据

* 市场本周易受重要经济数据影响

* 中国假期,LME期铜成交清淡

路透伦敦10月2日电---铜价周二小涨,连升第四日,因美元下滑和基金买入,但欧债危机和关键数据公布前的不确定性令升势受限.

分析师和交易商表示,全球最大的铜消费国-中国市场因国庆长假休市一周,此间市场成交清淡,不太可能有大幅波动.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.3%,报每吨8,325.50美元,脱离日高8,379.75美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升1.55美分,结算价报每磅3.8010美元,盘中交易区间为3.7680-3.8225美元.

自9月初,期铜已经大涨9%,受全球央行刺激措施带动,但在9月19日触及四个半月高位8,422美元后,未能再有更多斩获.

周一,美国公布的数据显示9月制造业意外扩张,提振包括基本金属在内的多数市场,但压低美元,因投资人对较高风险资产的投资意愿改善.

Natixis分析师Nic Brown预计,在中国新一届领导人上任及刺激经济措施到位前,基本金属将继续受压.

下月,中国共产党将召开代表大会,将选举新一代的中央领导,并可能在明年3月举行的人代会上正式交接.

本周三,美国供应管理协会(ISM)将公布非制造业数据,周五还将公布9月非农就业报告,将真正考验市场.

其他金属中,三个月期镍CMNI3下挫1.5%,报18,450美元,德意志银行预计期镍将走软,第四季均值为17,500美元,在过去两周半,期镍大涨10%.

三个月期锡CMSN3跳升2%,收报每吨22,295美元,三个月期锌CMZN3跌0.5%,报每吨2,098美元.三个月期铅CMPB3升0.4%,至2,300美元.三个月期铝CMAL3收低0.9%,报每吨2,107美元.

以下为1619 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 380.00 1.20 +0.32 344.75 10.22

LME期铝 2103.25 -22.75 -1.07 2020.00 4.12

LME期铜 8335.00 35.50 +0.43 7600.00 9.67

LME期铅 2295.75 3.75 +0.16 2034.00 12.87

LME期镍 18471.00 -259.00 -1.38 18650.00 -0.96

LME期锡 22150.00 300.00 +1.37 19200.00 15.36

LME期锌 2097.25 -11.75 -0.56 1845.00 13.67

上海期铝 15760.00 65.00 +0.41 15845.00 -0.54

上海期铜 59770.00 670.00 +1.13 55360.00 7.97

上海期锌 15680.00 100.00 +0.64 14795.00 5.98

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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