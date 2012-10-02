〔欧洲股市〕收低,因经济增长前景低迷

* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%,关注技术支撑位

* 基本资源类股因经济成长忧虑再受打压

路透伦敦10月2日电---欧洲股市周二收低,因忧虑全球经济增长趋软将殃及盈利,令基本资源类股下跌.主要股指将测试技术支撑位.

在第三季业绩期即将来临之际,经济数据持续疲弱,令许多投资人不敢在股市两个月升势后追涨.

最易受人气受损影响的矿业股、钢铁股等金属板块领跌.

"能建立信心的关键是企业季报意外良好,经济数据意外正面,"Absolute Strategy Research欧洲策略师Philip Isherwood说,他对欧股的评级是"加码".

"因'欧洲央行总裁德拉吉(承诺保卫欧元)带动的股市升势'需要得到基本面的支持,"他补充说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,101.89点,但收盘脱离日低,且高于自6月4日低点开始的趋势线图表较低波段.维持在该趋势线之下,可能预示将进一步下滑.

瑞信周二也预警全球股市可能出现修正,建议投资人短期内"小幅"减持风险,尽管该行给股市的评级仍为"增持".

英国富时100指数.FTSE收跌0.19%,报5,809.45点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.28%,报7,305.86点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.6%,报3,414.23点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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