〔欧洲股市〕收低,因经济增长前景低迷

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数收跌0.3%,关注技术支撑位
* 基本资源类股因经济成长忧虑再受打压
路透伦敦10月2日电---欧洲股市周二收低,因忧虑全球经济增长趋软将殃及盈利,令基本资源类股下跌.主要股指将测试技术支撑位.
在第三季业绩期即将来临之际,经济数据持续疲弱,令许多投资人不敢在股市两个月升势后追涨.
最易受人气受损影响的矿业股、钢铁股等金属板块领跌.
"能建立信心的关键是企业季报意外良好,经济数据意外正面,"Absolute Strategy Research欧洲策略师Philip Isherwood说,他对欧股的评级是"加码".
"因'欧洲央行总裁德拉吉(承诺保卫欧元)带动的股市升势'需要得到基本面的支持,"他补充说.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,101.89点,但收盘脱离日低,且高于自6月4日低点开始的趋势线图表较低波段.维持在该趋势线之下,可能预示将进一步下滑.
瑞信周二也预警全球股市可能出现修正,建议投资人短期内"小幅"减持风险,尽管该行给股市的评级仍为"增持".
英国富时100指数.FTSE收跌0.19%,报5,809.45点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.28%,报7,305.86点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.6%,报3,414.23点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。