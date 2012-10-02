〔英国债市〕价格收涨,因10年债标售稳健且股市下跌

路透伦敦10月2日电---英国公债期货周二温和收涨,受稳健的10年债标售,以及股市盘末下跌的提振.围绕全球增长前景的担忧打击股市下跌.

西班牙是否向欧盟请求纾困,以及何时请求的不确定性也主导了市场人气.

西班牙公债价格上涨,因有迹象显示该国准备请求纾困.但申请时间上的不明确限制了西班牙公债的涨幅,以及对避险债券吸引力的打击.

12月英债期货FLGZ2结算价上涨18个跳动点,报120.45,表现稍好于可比德债期货,并且在英债标售结果公布前不久所及的六日低点119.95上方.英国共标售了35亿英镑公债.

"我认为标售进行得非常顺利,"花旗固定收益策略师Jamie Searle表示."如果与其他接近的英债相比,标售的价格相对比较便宜."

价格便宜的部分原因是因为今年还有两次公债标售机会,这限制了英国央行根据量化宽松计划购买公债的机会.英国央行在公债标售前后一周都不从二级市场购买公债.

英债平均得标益率为1.764%,说明价格高于9月13日标售时.当时标售公债的收益率为1.825%,买需也较为接近.

标售结束后,10年期英债GB10YT=RR表现非常稳定地领先于可比德债EU10YT=RR,与德债利差日内缩窄逾3个基点至25个基点,为9月27日以来最窄.

英债收益率日内下跌3个基点至1.71%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数日内下跌0.3%.

市场基本未受低迷的9月建筑业采购经理人指数(PMI),以及英国商会悲观报告的影响.后者的报告称英国经济失去动能.

英国周三将公布9月服务业PMI.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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