〔全球金市〕金价徘徊在2012年高位附近,关注美国非农就业数据

* 黄金上涨后盘整,徘徊在2012年高位附近

* 在强劲的美国汽车销售数据公布后,铂金系金属上涨

路透纽约10月2日电---现货金周二小升,因在上日升至2012年高位后,金价盘整升势,且投资人关注于本周稍晚公布的关键美国非农就业数据.

铂金系金属（PGMs）也攀升,因美国最大汽车制造商通用汽车(GM.N)在美国市场的9月销售小幅增加,而美国市场汽车总销量升12%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一发表讲话,维护美联储备受争议的购债刺激计划,称美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.[ID:nSB1805908]贝南克讲话后,金价升至今年来最高水平,周二稍作喘息.

美国期金成交量可能低于均值,因今日是全球两大消费国中国和印度的公共假期.

"尽管假期可能令本周交投略有减少,但新一季度开始,且周五将公布美国非农就业报告,足以使商品交易顾问及基冲基金在本周调整黄金头寸,"PVM Futures经纪Carlos Perez-Santalla在给客户的电子邮件中说.

在1654 GMT,现货金XAU=升0.2%,至每盎司1,777.97美元.周一高见1,791.20美元,为去年11月中来的最高.

纽约商品期货交易所(COMEX)期金GCZ2跌2.80美元,报每盎司1,780.50美元,未平仓合约减少,但仍徘徊在周一触及的一年高位附近.

白银XAG=下滑0.3%,报每盎司34.52美元.铂金(白金)XPT=升0.9%,报每盎司1,658.74美元,钯金XPD=涨1.1%,报每盎司637美元.

铂金系金属受正面的美国汽车销售报告及供应忧虑支持.南非铂金生产带爆发一连串罢工,该处是全球铂金供应的主要来源,罢工引起供应忧虑.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1780.50 -2.80 -0.2% 13.6%

COMEX白银期货 SIN2 34.825 -0.127 -0.4% 24.8%

COMEX铂金期货 PLN2 1680.10 -1.40 -0.1% 20.0%

COMEX钯金期货 PAU2 653.65 8.05 1.3% -0.4%

现货金 XAU= 1777.97 4.18 0.2% 13.7%

现货银 XAG= 34.52 -0.11 -0.3% 24.7%

现货铂金 XPT= 1658.74 15.54 0.9% 19.1%

现货钯金 XPD= 637.00 6.70 1.1% -2.4%(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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