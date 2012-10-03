〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型和小型船舶需求强劲
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透10月3日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/28/12 较上周 较上年 09/28/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 362.9 0.5 18.7 364.7 -0.5 28.4
馏分油 127.0 -0.3 -28.0 124.1 -3.7 -32.9
汽油 197.9 -0.1 -14.5 195.9 0.1 -17.8
取暖油 28.0 0.2 -11.8 27.4 -0.2 -12.7
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 43.8 0.8 -2.7 44.4 0.4 -2.1
原油日加工量 14.9 0.2 0.4 14.8 0.2 -0.3
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加150万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油库存减少40万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 利棣儿;审校 李军
波罗的海海岬型船运价指数上升52点，或7.04%，至791点。海岬型船舶日均获利上升366美元，报6,496美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)