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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 22:36 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透10月3日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/28/12 较上周 较上年 09/28/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 362.9 0.5 18.7 364.7 -0.5 28.4

馏分油 127.0 -0.3 -28.0 124.1 -3.7 -32.9

汽油 197.9 -0.1 -14.5 195.9 0.1 -17.8

取暖油 28.0 0.2 -11.8 27.4 -0.2 -12.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 43.8 0.8 -2.7 44.4 0.4 -2.1

原油日加工量 14.9 0.2 0.4 14.8 0.2 -0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加150万桶,汽油库存减少60万桶,馏分油库存减少40万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

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