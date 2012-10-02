〔芝加哥期市〕CBOT玉米期收涨,受空头回补和终端用户买盘带动

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透10月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,交易商称受助于空头回补和终端用户买盘.
但季节性收割压力和大豆期货下挫,使玉米期货升势受限.
美国农业部公布,美国玉米收割率为54%,为纪录最快,一周前为39%,五年均值仅为20%.
一农业气象学家表示,本周美国玉米和大豆收割进度可能略有放缓.MDA EarthSat Weather气象学家Don Keeney表示,"俄亥俄州、印第安纳州和密歇根州未来几天的降雨将令收割放缓."
美国农业部长Tom Vilsack周一表示,尽管遭遇旱灾且期初库存吃紧,但美国不会耗尽玉米库存,建议在收割统计完前保持耐心.
指标12月玉米期货合约CZ2收高1-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.58-1/4美元.
该合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.87-1/4美元,关键支撑位在100日移动均线切入位6.93-1/4美元,九日相对强弱指标为51.
今日CBOT玉米期货成交量预估为204,648口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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