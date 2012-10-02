〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡急升至10周高位,原糖延展涨势

路透纽约/伦敦10月2日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二飙升近4%至10周高位,因市场忧虑最大的蔗糖种植国巴西天气干燥,触发大量空头回补,而原糖延续上日劲升之势.

可可期货跌至数周低位后转升.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB在过去三个交易日累计上升约2.5%.

阿拉比卡咖啡期货放量急升,因巴西许多咖啡树已开花,且需要更多降雨,而天气预报称巴西天气干燥,令市场担忧,扶助引发大量回补空头.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高5.60美分,或3.1%,报每磅1.8365美元,此为近月合约自7月23日来的最高结算价.稍早该合约跳升3.7%至1.8455美元日内高位.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2升21美元,或1%,结算价报每吨2,200美元.

欧元连升第二天,兑美元从近期触及的三周低位进一步反弹,因对欧元区第四大经济国西班牙正准备申请求助的预期升温.

美元下跌吸引持有其他货币的投资人买入美元计价商品.

指标阿拉比卡咖啡期货延续升势,该合约周一在100天移动均线切入位1.7235美元寻获支持后,在近期日高1.8370美元附近触发自动买单.

交易员称,大量来自中美洲,哥伦比亚和巴西等国的原产地卖盘限制阿拉比卡咖啡的升幅,且导致市场成交放量.

汤森路透初步数据显示,成交量总计约29,000口,较30天均值高出约50%.

ICE-3月糖期货SBc1跳升0.46美分,或2.2%,收报每磅21.59美分,为近月合约自8月6日来的最高收位.该合约盘中高见21.72美分,因商品市场上涨及该合约触及100天移动均线切入位21.34美分后出现更多买入.

伦敦12月白糖期货LCCc2升10.50美元,或1.8%,收报每吨592.60美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货LCCc2上升,早盘一度扩大跌幅低见两个月低点,因交易员说基金出脱多头头寸.

指标伦敦3月可可期货LCCH3收高19英镑,或1.2%,收报每吨1,596英镑,稍早跌至1,555英镑.

ICE-12月可可期货CCZ2收升25美元,或1%,报每吨2,475美元,此前跌至8月23日来最低2,412美元.(完)