〔美国债市〕公债价格小涨,市场关注9月非农就业报告

路透纽约10月2日电---美国公债价格周二小幅收高,投资人静待本周五将公布的关键就业数据,且西班牙看来就算目前尚未准备好,也势必将寻求救助来缓解其债务危机.

西班牙首相拉霍伊周二表示,短期内不会要求欧洲救助,但已同各地区就财政整顿路径达成一致.

由于西班牙情势看来稳定,且没有其他影响市场的重大事件,美国公债价格大致平稳.

"今日市况基本上是在喘息,"Keefe, Bruyette and Woods美国公债和机构债交易部门主管James Newman表示.

周三市场将密切关注美国公布的ADP民间就业报告,作为周五政府就业数据的指引.市场预计9月非农就业岗位增加11.3万,这是11月美国总统大选前的倒数第二份就业报告.

分析师还预计周五数据将显示9月失业率由8月的8.1%小涨至8.2%.

"我认为,由于预期数据疲弱,投资人将会采取持平至小幅作多的操作."Newman称.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四将发布的9月货币政策会议记录也不太可能有大的意外,他表示."很肯定的说,会议记录将对通胀颇为温和.我认为这已被市场消化."Newman称.

澳洲央行意外降息一度提振较高风险资产,美国公债价格周二稍早下滑.

指标10年期公债US10YT=RR升2/32,收益率报1.61%,稍早一度升至1.65%.

美联储周二也从42亿美元投标中购入18.9亿美元2036-2042年到期公债,这是卖短买长操作的一部分.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-01/32 (+) 0.238

五年期公债US5YT=RR 100-02/32 (+) 0.614

10年期公债US10YT=RR 100-04/32 (+02/32) 1.613

30年期公债US30YT=RR 98-27/32 (+03/32) 2.808 (完)

--编译 李军;审校 母红

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