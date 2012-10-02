〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于大豆收割推进带来的季节性压力

路透10月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)现货大豆周二回落1.9%,至三个月低位,交易商称,受累于美国大豆收割向前推进,以及棕榈油市场走势疲弱.

大豆收在日低之上,因稍早下跌后引发少量的商业买盘和一波空头回补.

指标CBOT-11月合约SX2在稍早跌至100日移动均线后寻获支撑.

现货市场疲弱进一步加重期货市场的压力.在周一下午的交易中,位于伊利诺伊州Deceatur的主要大豆现货市场买入价下跌15美分.

美国农业部周一稍晚称,截至9月30日当周,大豆收割率为创纪录的41%,高于38%的预期.

欧洲交易商称,台湾早餐大豆采购协会标购至多18万吨美国或南美产大豆.

油世界油籽分析师称,尽管西方实施制裁,伊朗在7-9月间从阿根廷进口了大量豆油和大豆.

11月大豆期货SX2下跌40-1/4美分,报每蒲式耳15.30-1/2美元.

10月豆粕合约SMc1收低11.2美元,报每短吨463.4美元.

10月豆油合约BOc1收跌0.45美分,报每磅50.27美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为259,075口,豆粕期货为58,865口,豆油期货为104,346口.

以下为CBOT农产品期货在1934 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 758.25 1.50 0.2% 17.3%

CBOT大豆Sc1 1530.50 -29.75 -1.9% 27.7%

CBOT豆粕SMc1 463.40 -11.20 -2.4% 49.8%

CBOT豆油BOc1 50.27 -0.45 -0.9% -3.5%

CBOT小麦Wc1 871.50 -12.75 -1.4% 33.5%

CBOT稻米RRc1 1537.00 13.00 0.9% 5.2%

EU小麦BL2H0 259.00 -3.50 -1.3% 27.9%

NYMEX原油期货CLc1 91.74 -0.74 -0.8% -7.2%

道琼工业指数.DJI 13,464 -51 -0.4% 10.2%

现货金XAU= 1773.99 0.20 0.0% 13.4%

欧元/美元EUR= 1.2915 0.0027 0.2% -0.2%

美元指数.DXY 79.7360 -0.0880 -0.1% -0.6%

波罗的海

乾散货指数.BADI 778 1 0.1% -55.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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