〔美国股市〕ADR在清淡交投中小涨,受对西班牙将寻求救助的期望带动

路透纽约10月2日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二在相对清淡的交投中小幅收高,受助于对西班牙将寻求救助的期望.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.6%.法国超声波设备生产商Edap (EDAP.O)急升10.5%,或0.17美元,报1.89美元,为该股自6月初来最大价格升幅.

纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收低0.05%.亚洲ADR指数.BKAS跌0.2%.

中国太阳能设备制造商中电光伏(China Sunergy)CSUN.O大跌2.7%,报1.08美元.前程无忧(51Job Inc)(JOBS.O)劲扬4.7%,报46.88美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.3%.标普500指数.SPX微升0.09%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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