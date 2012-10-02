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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 05:12 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因股市下滑及澳洲央行提早升息

路透多伦多10月2日电---加元兑美元周二收低,此前西班牙首相称不会很快寻求救助,且投资人对企业第三季业绩感到担心.

澳洲央行较预期提前升息,令打压加元的谨慎基调更为浓厚.

加拿大和美国股市涨跌互见,投资人沽出同经济成长密切相关的个股,并消化西班牙首相的言论.

交易商关注周五美国和加拿大将公布的关键就业数据.

加元兑美元CAD=D4收报0.9843加元或1.0160美元,周一收报0.9827加元,或1.0176美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

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