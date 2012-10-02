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市场报道 | 2012年 10月 3日 星期三 05:18 BJT

〔加拿大股市〕微幅收高,尽管西班牙是否寻求救助仍不确定

路透多伦多10月2日电---加拿大主要股指周二小幅收高,交投震荡,因西班牙是否准备寻求救助仍不确定,且在表现强劲的第三季后投资人静待下一个能推动市场的重大因素.

上一季,加股大涨超过6%,因能源股和矿业股得益于原油和金价强劲升势.

周二,能源股和金融股上涨,盖过原材料股下滑的影响.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升21.04点,或0.2%,至12,391.23.10大类股中有八种收高,金融股升0.1%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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