〔中国数据〕9月官方非制造业PMI降至53.7,上月为56.3--国家统计局

路透北京10月3日电---中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周三公布,中国9月非制造业商务活动指数降至53.7;上月为56.3.

日前出炉的中国官方9月制造业PMI小幅升至接近荣枯分水岭的49.8,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.[ID:nST0559425]

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月

非制造业PMI 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)