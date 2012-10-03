〔中国数据〕非制造业PMI降至年内最低点,预期指数环比降幅最大(更新版)

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* 非制造业PMI降至年内最低水准

* 新订单和业务活动预期指数亦降至年内最低点

* 主要受生产性服务领域走势偏弱影响

* "金九"效应不够明显

路透北京10月3日电---受生产性服务领域走势偏弱影响,中国非制造业商务活动指数9月放缓至年内最低水准.其中新订单和业务活动预期指数也双双跌至年内最低点,且预期指数环比降幅最大.

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布,9月非制造业商务活动指数降至53.7,为年内最低水准,上月为56.3.

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,指数回落主要是受生产性服务领域走势偏弱的影响.但受节日消费需求带动,零售业和住宿业明显回升;土木工程建筑业新订单指数连续三个月环比回升,意味着基建投资的有效需求在逐步释放.

"总体来看,非制造业经济仍保持适度增长,在稳定经济增长和优化经济结构中发挥了较好的作用."他并称,非制造业收费价格指数仍有小幅回升,也预示近期市场价格将呈现稳中趋升走势.

分行业来看,房地产行业商务活动指数环比降至48.3,订单指数略升至47.1."行业增速较为缓慢,'金九'效应不够明显,"蔡进称.

建筑业新订单指数环比升至55.7,表明建筑业市场需求保持增长;但建筑业商务活动指数降至58.0,比上月回落3.1个百分点,

官方新闻稿并显示,服务业商务活动指数为52.6,比上月回落2.5个百分点,其中住宿业、邮政业、互联网及软件信息技术服务业、零售业等行业商务活动指数位于临界点以上.

非制造业整体新订单指数回落至51.8,中间投入价格指数环比基本持平;但收费价格指数微升至51.3,为连续两个月高于临界点50,且为六个月最高水准.

不过业务活动预期指数降至60.9的年内最低水准,环比降幅高达2.3个百分点,表明对未来经营预期持乐观态度的企业比例有所下降.

日前出炉的中国官方9月制造业PMI小幅升至接近荣枯分水岭的49.8,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.[ID:nST0559425]

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月

非制造业PMI 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)