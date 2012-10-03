〔英国债市〕英债期货价格触及五日高位,因服务业数据疲弱

路透伦敦10月3日电---英国公债期货价格周三触及五日高位,因中国和欧洲多个地区服务业数据疲弱,令投资人减持风险仓位.

尾盘,美国公布的供应管理协会(ISM)服务业数据强于预期,且ADP民间就业数据强劲,但未能提振欧洲投资人低迷的士气,尽管美国公债走软.

12月英债期货FLGZ2结算价上涨27个跳动点,报120.72,表现同可比德债期货相若.今日日高报120.83,为周五来最高水准.

10年期英债GB10YT=RR收益率跌2个基点,报1.69%,较可比德债EU10YT=RR收益率差收窄1个基点,报24个基点.

"不仅仅是中国数据不好,欧洲除了爱尔兰、意大利和俄罗斯以外,几乎所有采购经理人指数都差强人意,英国的数据也有些令人失望."Monument Securities固定收益策略师Marc Ostwald表示.

受生产性服务领域走势偏弱影响,中国非制造业商务活动指数9月放缓至年内最低水准.其中新订单和业务活动预期指数也双双跌至年内最低点,且预期指数环比降幅最大.[ID:nSB8561714]

周三公布的调查显示,英国9月服务业增长速度放慢,服务业企业10个月里首次裁员,这给该国经济持续复苏的可能性投下更多疑问.英国9月服务业采购经理人指数(PMI)从53.7降至52.2,低于预估.[ID:nST0560423]

策略师表示,市场焦点周四转向法国和西班牙的公债标售,这是判断投资人风险意愿的关键指标.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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