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货币新闻 | 2012年 10月 4日 星期四 00:35 BJT

〔美国热股〕惠普预计2013年仍具挑战,股价应声急挫并触及逾九年低点

路透纽约10月3日电---惠普(HPQ.N)股价周三中午急挫7.1%,触及2003年4月以来的最低点.之前该公司表示,2013会计年度仍将面临挑战,预计除了软件之外的所有业务营收将较上年下滑.

惠普预计2013会计年度非GAAP每股盈利介乎3.4-3.6美元,GAAP每股盈利介乎2.1-2.3美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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