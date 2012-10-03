〔欧元债市〕公债窄幅交投,因西班牙纾困不确定性使投资者继续观望

* 西班牙公债收益率微涨,疲弱数据支撑德债

* 成交缩量,投资者等候西班牙给出信号

* 葡萄牙公债价格上涨,之前换债成功

路透伦敦10月3日电---尽管市场预计西班牙近期可能要请求纾困,但提出申请的时间仍存在不确定性,这使周三的欧元区债券市场陷入窄幅交投,许多市场人士选择等待西班牙给出下一个信号.

西班牙公债价格下跌,德国公债期货勉强上涨,市场人士称这种走势不是由大量成交引起,并有可能持续更久,直到西班牙的前途出现定论.

市场的焦点在于西班牙是否会屈服压力提出救助申请,这也是投资者热切期待的,因为这会给欧洲央行购买该国公债铺平道路.

"我们正处在临界点.对欧洲央行购买该国公债的预期已经引发涨势,涨势若要继续,市场需要看到欧洲央行开始购买公债,"ING策略师Alessandro Giansanti表示.

"另一方面,许多投资者现在还不敢断然做空,因为他们的决定可能会与欧洲央行的行动相左.目前这个时期投资者不愿断然买入仓位."

西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB上涨3.1个基点报5.8%.远低于7月时的高点7.8%.这是过去两周最小的单日波动幅度之一.

其他二线国家债市方面,葡萄牙10年期公债收益率PY10YT=TWEB下跌,因该国自去年申请纾困以来首次进入债市,并成功将短期公债换为期限较长的公债.

该国10年期指标公债收益率PT10YT=TWEB下降16个基点报8.84%,但在欧元区仍处在较高水平,仅排在希腊之后.

德债期货FGBLc1价格上涨24个跳动点至141.67,10年期德债收益率DE10YT=TWEB下降2个基点,报1.45%.

一项企业调查显示,欧元区上月新订单增长萎缩,企业裁员加速,这打击了该地区在2013年之前恢复增长的希望.

德国服务业9月意外萎缩,中国通常强劲的服务业9月也放缓至2010年11月以来最低水准.[ID:nST0560409][ID:nSB8561714]

投资者目前在关注美国将在周五公布的非农就业数据.该数据预计显示,9月新增11.3万个岗位.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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