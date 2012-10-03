〔纽约期市〕可可期货触及数周低位,因对科特迪瓦忧虑消退

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约/伦敦10月3日电---洲际交易所(ICE)可可期货周三延续跌势,触及数周低位,因需求疲弱及市场愈发相信科特迪瓦(象牙海岸)的重大改革将不会影响可可出口,令可可市场处于守势.
ICE阿拉比卡咖啡期货连续第二天创10周高位,但之后该合约由升转跌,因对最大的咖啡种植国巴西天气干燥的忧虑消失.糖价几无变动,在过去两天急升约6%后,市场盘整.
最大的可可种植国科特迪瓦主要作物季本周展开,交易员称,市场对该国可可业改革将影响早期可可运往港口的忧虑消失,因有关改革更详细的消息浮现,如新的政府保证出场价格.
"现在市场正消化一切将顺利进行,"一伦敦交易员说,但在可可流向出口港前,可能仍有一些忧虑.
伦敦12月可可期货LCCc1收低35英镑,或2.2%,收报每吨1,564英镑,此为近月合约自7月25日来的最低收位.3月可可期货LCCc2跌28英镑,或1.8%,报每磅1,568英镑.
ICE-12月可可期货CCc1收低59美元,或2.4%,报每吨2,416美元,此为8月13日来最低结算价.
阿拉比卡咖啡期货延续上日升势,推高合约至10周高位,不过之后转跌,因在过去两天攀升逾6%后,市场盘整.交易商说,在12月合约KCZ2攀升至技术阻力位约1.84美元的上方后,没有跟进买盘.市场因此下跌,此外,对巴西天气干燥的忧虑缓解,下周料将降雨.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低2.6美分,报每磅1.8105美元,此前近月合约触及1.8545的10周高位.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌20美元,或0.9%,结算价报每吨2,180美元.
ICE原糖期货几无变动,在过去两天上升超过6%至两个月高位,且14天相对强弱指标接近超卖水准后,市场盘整.
ICE-3月糖期货SBc1上升0.09美分,或0.4%,收报每磅21.68美分,交投震荡.
伦敦12月白糖期货LCCc2小升60美分,或0.1%,收报每吨593.20美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI