〔全球金市〕金价受美国民间就业数据支撑小涨,摆脱油价大跌的影响

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 黄金守住升幅,摆脱油价下跌的影响
* 需要更多实货买家的支持,金价才可触及1,800美元
* 静待周五出炉的美国非农就业报告
路透纽约10月3日电---金价周三小升,摆脱油价下跌的影响,因美国就业和服务业数据鼓舞投资人,支撑了黄金作为对冲通胀工具的吸引力.
尽管油价下挫3%,但金价勉力小升.欧洲和中国经济报告令人失望,触发需求忧虑,令油价走软.
黄金大致跟随美股走势,此前ADP National Employment报告显示,美国9月就业人口增幅多于预期,且9月服务业活动扩张,显示美国经济仍在温和复苏的轨道上.
民间就业报告没有改变对美国联邦储备理事会(美联储,FED)在看到经济明显复苏前将保持低利率的观点.上月美联储推出第三轮资产购买计划.
"黄金上涨,因为第三轮量化宽松政策正吸引新的投资人入市.人们在撤出澳元等风险货币,并在金市中避险,"R.J. O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说.
在1535 GMT,现货金XAU=升0.2%,至每盎司1,777.90美元.本周稍早触及1,791.20美元,为去年11月来的最高.
纽约商品期货交易所(COMEX)期金GCZ2攀升4.20美元,结算价报每盎司1,779.8美元.根据路透初步数据显示,成交量势将低于均值.
市场也静待周五出炉至为重要的美国9月非农就业数据.
市场预期,美国9月非农就业岗位将增加11.3万,8月为增加9.6万个.
瑞信分析师Tom Kendall说,需要更多实货买家回来,才能使金价升至1,800美元,此为下一个上行目标.
白银XAG=小升0.4%,报每盎司34.72美元.
南非铂金矿业的劳工纠纷支撑了铂金系金属表现.现货铂金(白金)XPT=升0.6%,报每盎司1,678.25美元,钯金XPD=小升0.7%,报每盎司652美元.
----------------------1535 GMT--------------------------
最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCQ2 1780.20 4.60 0.3% 13.6%
COMEX白银期货 SIN2 34.795 0.126 0.4% 24.6%
COMEX铂金期货 PLN2 1685.00 2.10 0.1% 20.4%
COMEX钯金期货 PAU2 654.05 -0.15 0.0% -0.3%
现货金 XAU= 1777.90 3.76 0.2% 13.7%
现货银 XAG= 34.72 0.13 0.4% 25.4%
现货铂金 XPT= 1678.25 9.25 0.6% 20.5%
现货钯金 XPD= 652.00 4.80 0.7% -0.1%(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI