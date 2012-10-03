〔金属期市〕铜价下跌,因疲弱欧洲和中国数据引发需求担忧

* LME期铜期曲线趋平,因近月合约CMCU0-3需求下滑

* 本周中国处于国庆假期,上海期货交易所休市

* 锌库存过剩料限制涨幅

路透伦敦10月3日电---铜价周三下跌,终止四日连涨,因欧洲和中国的疲弱经济数据加剧了需求担忧,即使最近主要央行都采取措施刺激经济增长.

周三公布的采购经理人指数(PMI)表明,欧元区第三季将几乎无可避免地重陷衰退.这是全球经济处境艰难的最新证明.[ID:nST0560415]

此外,中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周三公布,中国9月非制造业商务活动指数降至53.7;上月为56.3.这是中国经济放缓的最新迹象.去年中国贡献了40%的精炼铜需求.[ID:nSB8561690]

在美国数据显示9月民间就业增长好于预期之后,铜价短暂削减跌幅.目前市场焦点转向美国周五将要公布的非农就业数据.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,290美元,周二收报8,325.50美元.期铜过去四个交易日已经上涨逾2%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌1.70美分,结算价报每磅3.7840美元,盘中交易区间为3.7610-3.7945美元.

"市场情绪似乎由第三轮量化宽松(QE3)引起的乐观转向现实引发的悲观.这显然转变得太快,但我们也没有看到有实质性的跟进来支持QE3引发的涨势,"花旗集团驻伦敦分析师David Wilson表示.

自9月初以来,期铜已经上涨9%,触及8,422美元的四个半月高点,这主要得益于美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出的QE3,以及欧洲央行购买公债的承诺和日本、中国等推出的刺激政策.

其中的部分涨幅是由于QE3推出后,美元兑欧元走软,Wilson称如果欧洲央行购买西班牙公债,走势可能会逆转.

中国自周一起开始国庆假期,铜价陷于狭窄区间,交投清淡.

三个月期锌CMZN3收报每吨2,082美元,周二收盘报2,098.LME锌库存增加1,575吨至995,625,向7月触及的高点101.5万吨靠近.

三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,最后买盘报2,102.50美元,周二报每吨2,107美元.三个月期铅CMPB3收报2,306美元,周二报2,300美元.

三个月期锡CMSN3收盘没有成交,买盘最后报22,100美元,周二报22,295美元.三个月期镍CMNI3收报18,525美元,周二收报18,450美元.

以下为1605 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 378.35 -1.85 -0.49 344.75 9.75

LME期铝 2102.00 -5.00 -0.24 2020.00 4.06

LME期铜 8296.75 -28.75 -0.35 7600.00 9.17

LME期铅 2302.75 2.75 +0.12 2034.00 13.21

LME期镍 18558.00 108.00 +0.59 18650.00 -0.49

LME期锡 22126.00 -169.00 -0.76 19200.00 15.24

LME期锌 2082.50 -15.50 -0.74 1845.00 12.87

上海期铝 15760.00 65.00 +0.41 15845.00 -0.54

上海期铜 59770.00 670.00 +1.13 55360.00 7.97

上海期锌 15680.00 100.00 +0.64 14795.00 5.98

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=