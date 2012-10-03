〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,受季节性收割压力影响

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,交易商称因季节性收割压力,且报告指美国玉米产量优于预期.
商品经纪商INTL FCStone预计今年美国玉米产量为108.24亿蒲式耳,单产为123.9蒲式耳.美国农业部目前预估分别为107.27亿和122.8,农业部将在10月11日周四更新产量预估数据.
一农业气象学家表示,未来两周美国玉米和大豆收割进度可能略有放缓,但整体进展仍处于创纪录水平.
指标12月玉米期货合约CZ2收低1-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.56-3/4美元.
该合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.87-1/4美元,关键支撑位在100日移动均线切入位6.93-1/4美元,九日相对强弱指标为50.
今日CBOT玉米期货成交量预估为284,272口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI