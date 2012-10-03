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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 05:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下滑,受季节性收割压力影响

路透10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,交易商称因季节性收割压力,且报告指美国玉米产量优于预期.

商品经纪商INTL FCStone预计今年美国玉米产量为108.24亿蒲式耳,单产为123.9蒲式耳.美国农业部目前预估分别为107.27亿和122.8,农业部将在10月11日周四更新产量预估数据.

一农业气象学家表示,未来两周美国玉米和大豆收割进度可能略有放缓,但整体进展仍处于创纪录水平.

指标12月玉米期货合约CZ2收低1-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.56-3/4美元.

该合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.87-1/4美元,关键支撑位在100日移动均线切入位6.93-1/4美元,九日相对强弱指标为50.

今日CBOT玉米期货成交量预估为284,272口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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