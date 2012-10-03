〔芝加哥期市〕CBOT小麦结算价上涨,受逢低承接提振

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,因投资者在小麦连续两日大幅下跌之后逢低买入.
市场交投振荡,价格在平盘上下游走.
World Weather Inc的气象专家Andy Karst表示,最近美国大平原地区南部硬红冬小麦种植区出现降雨,为秋季播种2013年冬小麦创造了有利条件,但堪萨斯州北部和内布拉斯加州的部分地区仍非常乾旱.
分析师预计美国农业部(USDA)周四上午公布的报告料显示,最近一周小麦出口销售介于45万-57.5万吨之间,高于一周之前的42.6万吨.
埃及商品供应总局(GASC)称,购买了24万吨法国和阿根廷小麦,定于12月11-20日出货.埃及再次没有购买美国小麦,该国是全球最大小麦买家.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高1-1/2美分,结算价报8.73美元.
今日CBOT小麦预估成交量为69,131口.(完)
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--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI