版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 05:31 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦结算价上涨,受逢低承接提振

路透10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高,因投资者在小麦连续两日大幅下跌之后逢低买入.

市场交投振荡,价格在平盘上下游走.

World Weather Inc的气象专家Andy Karst表示,最近美国大平原地区南部硬红冬小麦种植区出现降雨,为秋季播种2013年冬小麦创造了有利条件,但堪萨斯州北部和内布拉斯加州的部分地区仍非常乾旱.

分析师预计美国农业部(USDA)周四上午公布的报告料显示,最近一周小麦出口销售介于45万-57.5万吨之间,高于一周之前的42.6万吨.

埃及商品供应总局(GASC)称,购买了24万吨法国和阿根廷小麦,定于12月11-20日出货.埃及再次没有购买美国小麦,该国是全球最大小麦买家.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高1-1/2美分,结算价报8.73美元.

今日CBOT小麦预估成交量为69,131口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李春喜;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐