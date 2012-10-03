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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 04:26 BJT

〔美国股市〕ADR收低,因西班牙纾困的不确定性打击投资者信心

路透10月3日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三小跌,因围绕西班牙纾困的不确定性打击了投资者信心.

此外,投资者在周五美国公布非农就业数据之前非常谨慎.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.38%,至126.26点.标普500指数.SPX收升0.36%.

拉美企业ADR跌幅居前,纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA下挫0.87%,至324.28点.

欧洲企业ADR大致持稳,法国超声设备生产商Edap (EDAP.O)扩大周二涨幅,收升3.17%,至1.95美元.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收低0.23%,至120.07点.

亚洲ADR指数.BKAS跌0.39%,报119.66点.日本发动机制造商NidecNJ.N跌1.67%至17.13美元,之前该公司宣布其下属子公司收购了韩国电机制造商SCD Co的多数股.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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