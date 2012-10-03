〔美国股市〕受强劲的数据带动小幅上涨,但惠普暴跌令道指承压

* 惠普公布2013年财测后,股价触及九年低位

* 美国民间就业和服务业数据均优于预期

* 百思买股价上涨,其创办人和私募股权公司为私有化作准备

* 道指收高0.1%,标普500指数收升0.4%,Nasdaq指数上升0.5%

路透纽约10月3日电---美国股市周三小幅收升,因美国就业和服务业数据强于预期,但惠普下跌,令道指走势蹒跚.

惠普(HPQ.N)股价大跌,周三稍早该公司警告其2013年获利前景较黯淡,反映执行长惠特曼(Meg Whitman)的改革计划进展缓慢及科技支出不振,拉低惠普股价暴跌13%至九年低位.

正面的美国经济数据,带动美股三大主要股指最初小升,但尾盘脱离日内高位,因投资人持续忧虑全球经济.中国和欧洲前景较差打压商品价格,且拉低能源和材料股.

"ADP美国9月民间就业和服务业数据良好,但缺乏重大因素进一步推高股市,"Harbor Advisory高管及高级顾问Jack De Gan说.

"如果在周五美国就业数据公布前,没有西班牙申请救助进展的消息,下一个重大因素将是该就业报告."

今日数据显示,美国9月服务业成长加速,分析师原本预期小幅下跌.另一数据显示美国9月民间就业人口增幅多于预期.

美国非必需消费品类股.GSPD升0.8%,受助于亚马逊(AMZN.O)和房屋建筑商PulteGroup (PHM.N)等股价攀升.亚马逊升2.1%,报255.92美元,PulteGroup (PHM.N)扬升6%,报16.50美元.

但原油和金属价格下跌,令能源股和基本材料股承压,从上月欧元区的采购经理人指数读数来看,欧元区看来难以避免衰退,且中国经济放缓似乎将延续至第七季.

标普能源类指数.GSPE跌1.1%,雪佛龙也下滑1.5%,报116.14美元,令道指承压.

道琼工业指数.DJI收升12.25点,或0.09%,至13,494.61点;标准普尔500指数.SPX收高5.24点,或0.36%,至1,450.99点.Nasdaq指数.IXIC收升15.19点,或0.49%,至3,135.23点.

道指稍早高见13,536.27点,标普500指数触及1,454.30点日内高位.Nasdaq指数最多升至3,142.36点.

以营收计算为美国最大的科技公司惠普预期,明年公司获利将大幅下滑,分析师原本预期为持平.惠普尾盘暴跌13%,报14.91美元,盘中低见14.85美元.

但市场人士称惠普的消息对其他科技公司的影响有限.

"如果你看苹果和谷歌,它们今天表现相当好.惠普股价的表现基本上由于自身的因素,"Lightspeed Trading LLC首席市场策略师Ben Schwartz说.

苹果(AAPL.O)升1.5%,报671.45美元.谷歌(GOOG.O)涨0.7%,报762.50美元.

百思买(BBY.N)劲升4.7%,至17.76美元,因公司创办人和至少四家私募股权公司开始检查百思买的帐簿,这可能是以110亿美元私有化百思买进程的初期步骤.

标普500指数在9月上升,连涨四个月,自5月底来累计攀升约11%.

"股市自6月1日迄今大幅上升,在过去两周对这些升幅进行盘整,"U.S. Bank Wealth Management首席股市策略师Jim Russell说.

Investors Intelligence调查周三显示,看多股市的美国投资顾问的比例在最新一周跌至46.8%,为过去五周来首次跌至50%以下,之前一周为51%.

投资者通常把偏多看作是逆行操作的信号,这意味着如果偏多气氛很浓,市场可能要面临回落.Investors Intelligence称,55通常标志着达到市场顶部.

盘中稍早,Nasdaq取消了卡夫食品KRFT.O股票的部分交易,该部分交易使该公司股价在短短一分钟内飙升约29%,这是打击市场信心的最新一起交易故障事件.卡夫食品收低1.2%至44.87美元.

折扣连锁店Family Dollar StoresFDO.N收高3.9%至68.56美元,之前该公司公布的季度获利上升.

不过,业绩面也并非全都是好消息.农业科技公司孟山都(MON.N)收低2.2%至88.59美元,因该公司受季节性销售疲软影响,第四季出现亏损.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为62亿股,今年迄今日成交均值为63.8亿股.

纽约证交所下跌股稍多于上涨股,分别为1,499家和1,474家.Nasdaq市场上涨股与下跌股之比约为11:13.(完)

--编译 利棣儿/李春喜;审校 李军

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