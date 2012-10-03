〔纽约汇市〕美元受美国数据强劲带动上涨,但升势可能受限

* ADP就业报告显示民间就业人数增加16.2万

* 投资人对西班牙是否寻求救助仍不确定,欧元下滑

* 美国就业前景仍低迷,美元升势受限

路透纽约10月3日电---美元周三上涨,因此前数据显示9月美国企业增聘人数高于预期,令投资人对美国经济体质正改善的希望增加.

另一报告显示,美国服务业动能在9月增强,也扶助提振美元兑日圆升至两周高位,兑英镑和澳元、新西兰元等商品货币也上涨.

但鲜有分析师认为美国就业市场已经改善到足以大幅拉低失业率.这意味着美国联邦储备理事会(FED,美联储)在未来几年可能继续向市场挹注美元,这会限制美元升幅.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,9月ADP民间就业人数增加16.2万人,高于分析师预估的14.3万人.[ID:nEAPA30EH1]但该数据对预测更为复杂的政府就业报告中的非农就业岗位增幅作用不大,政府数据将在周五出炉.

"ADP数据可能预示一良好的数据,但即使超过了预期,创造就业仍将惨淡,将给予美联储足够空间维持宽松政策."Tempus Consulting汇市策略师John Doyle表示.

根据路透访查的分析师预计,周五数据将显示9月非农就业岗位将增加11.3万,失业率将由8月的8.1%小增至8.2%.

纽约尾盘,美元兑日圆JPY=升0.5%,报78.50日圆,数据公布后触及9月19日来最高水准.

策略师将走势部分归因于日本新上任的财务大臣城岛光力周三表示,他准备好随时就汇率采取强硬措施,因过度走强的日圆是企业和家庭活动的负担.[ID:nST0560583]

"当同一个人不断唠叨这些事,你就会犯困,但当一新财务大臣上任,投资人就会听得进些,"Doyle表示.他还称,不认为美元很快能升至80日圆水准.

Forexlive.com汇市策略师Jamie Coleman援引银行家指出,随着技术面改善,美元/日圆投机性需求增加.

欧元兑美元EUR=跌0.1%,报1.2902美元,因对西班牙是否及何时寻求紧急救助抑制债务危机的不确定性增加.西班牙首相拉霍伊周二表示,并未打算很快申请欧洲援助.此前有报导指,该国可能最快于本周末便会求援.[ID:nSB2029801]

显示欧元区在第三季可能重陷衰退的数据也在欧洲央行周四会议前殃及欧元.

**欧元升势料有限,澳元走软**

策略师预计西班牙最终将寻求救助,这会令欧洲央行得以购买西班牙公债以压低其政府借款成本.但预计此举仅会引发欧元小涨.

"市场消化了救助因素,所以即使西班牙正式申请救助,只会给予欧元短期提振,而不是令其兑美元趋势线上升."Klarity FX高级汇市策略师Gareth Sylvester表示.

一些交易商表示欧元可能很快测试1.2968美元,之后升至1.30.一周前,欧元曾触及1.2968.

英镑兑美元GBP=D4跌0.3%,报1.6080美元,周四英国央行将举行货币政策会议.

澳元兑美元AUD=跌0.6%,报1.0212美元,因美国经济数据强劲,且报告显示澳洲8月贸易逆差扩大至三年半以来最大,因铁矿石及煤炭价格下滑,打击出口收入,进一步显示中国经济放缓正在拖累澳洲经济.[ID:nST0560407]

澳洲央行周二降息至3.25%,为三年最低,市场预期利率可能进一步下调,这也对澳元不利.

美元兑加元CAD=触及约一个月高位0.9884加元,新西兰元兑美元NZD=跌1.1%,报0.8126美元.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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