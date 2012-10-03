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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 05:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因逢低承接和技术性买盘

路透10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商称因逢低承接和技术性买盘,市场从盘中稍早触及的三个月低点反弹.

交易商表示,大豆期货已呈技术性超卖,关键心理支撑位在15美元.今日日低在15.04,为该合约7月6日触及15.04-1/2美元以来最低.

11月合约收在100日移动均线切入位15.26-1/2美元上方,为利多技术收位.

INTL FCStone预计今年美国大豆产量为28.49亿蒲式耳,单产为38.2蒲式耳,美国农业部目前预估分别为26.34亿和35.3,农业部将在10月11日周四更新产量预估.

一农业气象学家表示,未来两周美国玉米和大豆收割进度可能略有放缓,但整体进展仍处于创纪录水平.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升1-1/4美分,报每蒲式耳15.31-3/4美元.

该合约主要阻力位在50日移动均线切入位16.57美元,关键支撑位在100日移动均线切入位15.26-1/2美元,九日相对强弱指标为26.

10月豆粕合约SMc1收高2.1美元,报每短吨465.50美元.

10月豆油合约BOc1收高0.06美分,报每磅50.33美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为271,203口,豆粕期货为72,282口,豆油期货为144,139口.

以下为CBOT农产品期货在1941 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 756.75 -1.50 -0.2% 17.1%

CBOT大豆Sc1 1531.75 1.25 0.1% 27.8%

CBOT豆粕SMc1 465.50 2.10 0.5% 50.5%

CBOT豆油BOc1 50.33 0.06 0.1% -3.4%

CBOT小麦Wc1 873.00 1.50 0.2% 33.7%

CBOT稻米RRc1 1524.00 -13.00 -0.9% 4.3%

EU小麦BL2H0 258.00 -1.25 -0.5% 27.4%

NYMEX原油期货CLc1 88.02 -3.87 -4.2% -10.9%

道琼工业指数.DJI 13,493 10 0.1% 10.4%

现货金XAU= 1777.79 3.65 0.2% 13.7%

欧元/美元EUR= 1.2900 -0.0018 -0.1% -0.3%

美元指数.DXY 79.9610 0.2170 0.3% -0.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 798 20 2.6% -54.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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