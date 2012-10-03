〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因逢低承接和技术性买盘

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商称因逢低承接和技术性买盘,市场从盘中稍早触及的三个月低点反弹.
交易商表示,大豆期货已呈技术性超卖,关键心理支撑位在15美元.今日日低在15.04,为该合约7月6日触及15.04-1/2美元以来最低.
11月合约收在100日移动均线切入位15.26-1/2美元上方,为利多技术收位.
INTL FCStone预计今年美国大豆产量为28.49亿蒲式耳,单产为38.2蒲式耳,美国农业部目前预估分别为26.34亿和35.3,农业部将在10月11日周四更新产量预估.
一农业气象学家表示,未来两周美国玉米和大豆收割进度可能略有放缓,但整体进展仍处于创纪录水平.
指标CBOT-11月大豆合约SX2升1-1/4美分,报每蒲式耳15.31-3/4美元.
该合约主要阻力位在50日移动均线切入位16.57美元,关键支撑位在100日移动均线切入位15.26-1/2美元,九日相对强弱指标为26.
10月豆粕合约SMc1收高2.1美元,报每短吨465.50美元.
10月豆油合约BOc1收高0.06美分,报每磅50.33美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为271,203口,豆粕期货为72,282口,豆油期货为144,139口.
以下为CBOT农产品期货在1941 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 756.75 -1.50 -0.2% 17.1%
CBOT大豆Sc1 1531.75 1.25 0.1% 27.8%
CBOT豆粕SMc1 465.50 2.10 0.5% 50.5%
CBOT豆油BOc1 50.33 0.06 0.1% -3.4%
CBOT小麦Wc1 873.00 1.50 0.2% 33.7%
CBOT稻米RRc1 1524.00 -13.00 -0.9% 4.3%
EU小麦BL2H0 258.00 -1.25 -0.5% 27.4%
NYMEX原油期货CLc1 88.02 -3.87 -4.2% -10.9%
道琼工业指数.DJI 13,493 10 0.1% 10.4%
现货金XAU= 1777.79 3.65 0.2% 13.7%
欧元/美元EUR= 1.2900 -0.0018 -0.1% -0.3%
美元指数.DXY 79.9610 0.2170 0.3% -0.3%
波罗的海
乾散货指数.BADI 798 20 2.6% -54.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI