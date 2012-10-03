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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 05:35 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉连升三日,受谷物期货升势带动摆脱季节性卖压影响

路透纽约10月3日电---棉花期货周三连续第三个交易日收高,陷于区间交投,稍早的季节性卖盘消退,受谷物价格反弹带动投机性买盘浮现.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收高0.43%,报每磅72.16美分.

近几日,期棉交投呈类似形态,收割前的生产商对冲卖压在盘初拖累价格.今日中午卖压减轻,因谷物市场暂时反弹.

大豆和小麦期货价格因技术性买盘带动跳升.大豆期货从近期因预估产量高于预期的卖压中反弹.

未平仓合约小幅减少230口,至总计189,437口,因投机商回补一些空头仓位,但交易商表示,回补的速度有限,因市场基本面疲弱.

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB周三跌1.57%,受油价重挫影响.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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