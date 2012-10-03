〔纽约期市〕ICE期棉连升三日,受谷物期货升势带动摆脱季节性卖压影响

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约10月3日电---棉花期货周三连续第三个交易日收高,陷于区间交投,稍早的季节性卖盘消退,受谷物价格反弹带动投机性买盘浮现.
洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收高0.43%,报每磅72.16美分.
近几日,期棉交投呈类似形态,收割前的生产商对冲卖压在盘初拖累价格.今日中午卖压减轻,因谷物市场暂时反弹.
大豆和小麦期货价格因技术性买盘带动跳升.大豆期货从近期因预估产量高于预期的卖压中反弹.
未平仓合约小幅减少230口,至总计189,437口,因投机商回补一些空头仓位,但交易商表示,回补的速度有限,因市场基本面疲弱.
汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB周三跌1.57%,受油价重挫影响.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI