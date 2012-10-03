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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 05:38 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元挫至四周低点,因数据疲弱及油价重挫

路透多伦多10月3日电---加元兑美元周三跌至近四周低点,受海外经济数据疲弱和油价重挫拖累.

加元跌势因美元普涨而加剧,在美国公布强劲的经济数据后,美元兑多数主要货币上涨.

油价录得四个月最大单日跌幅,因投资人担心经济衰退可能进一步影响全球对原材料的需求.

受生产性服务领域走势偏弱影响,中国非制造业商务活动指数9月放缓至年内最低水准.其中新订单和业务活动预期指数也双双跌至年内最低点,且预期指数环比降幅最大.[ID:nSB8561714]

欧洲主要国家周三发布服务业采购经理人指数(PMI),数据表现并不让人宽慰.继制造业PMI显现疲弱后,服务业的不振令经济前景愈发黯淡.[EUROP-ECI-CMN]

加元兑美元CAD=D4收报0.9881加元或1.0120美元,周二收报0.9843加元或1.0160美元.

盘中加元触及0.9886加元或1.0115美元的9月6日来最低.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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