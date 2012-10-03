〔加拿大汇市〕加元兑美元挫至四周低点,因数据疲弱及油价重挫

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透多伦多10月3日电---加元兑美元周三跌至近四周低点,受海外经济数据疲弱和油价重挫拖累.
加元跌势因美元普涨而加剧,在美国公布强劲的经济数据后,美元兑多数主要货币上涨.
油价录得四个月最大单日跌幅,因投资人担心经济衰退可能进一步影响全球对原材料的需求.
受生产性服务领域走势偏弱影响,中国非制造业商务活动指数9月放缓至年内最低水准.其中新订单和业务活动预期指数也双双跌至年内最低点,且预期指数环比降幅最大.[ID:nSB8561714]
欧洲主要国家周三发布服务业采购经理人指数(PMI),数据表现并不让人宽慰.继制造业PMI显现疲弱后,服务业的不振令经济前景愈发黯淡.[EUROP-ECI-CMN]
加元兑美元CAD=D4收报0.9881加元或1.0120美元,周二收报0.9843加元或1.0160美元.
盘中加元触及0.9886加元或1.0115美元的9月6日来最低.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI