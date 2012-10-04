〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,对英国央行更多宽松政策的押注将影响英镑

* 英国央行维持政策不变,但市场对未来进一步放宽政策期望很高

* 疲软的英国数据使英镑承压

* 英国兑全线上涨的欧元下跌

路透伦敦10月4日电---英镑兑欧元周四跌至两周低位,因英国数据疲软,使市场继续预期未来几个月将有更多货币刺激措施出台.

英国央行在结束两天政策会议后,宣布维持利率及其量化宽松计划不变,但因英国经济走弱,投资人愈发预期央行最快在下月或进一步放宽政策.[BOE-CMN]

"人们原本就预期这次英国央行会按兵不动,现在焦点转向下月的政策会议,"Alpari市场分析师Craig Erlam说,"因很多市场人士预期下月英国央行或宣布买入更多资产,我们预计英镑将承压."

欧洲央行也维持利率不变,市场预计西班牙将很快寻求救助,这一预期提振欧元表现.[ECB-CMN]

欧元兑英镑EURGBP=D4升至0.8051英镑,为9月19日来的最高水平.强大阻力位料在0.8100英镑附近,以及9月高位0.8114英镑.

欧元兑其他主要货币也上涨,欧洲央行决定维持利率在0.75%不变而不是降息,这扶助欧元.

在英国央行公布政策决定后,英镑兑美元GBP=D4攀升,在欧洲央行总裁德拉吉出席记者会时,英镑兑美元也跟随欧元兑美元的涨势.

英镑兑美元高见1.6171美元,之后缩减升幅,尾盘升0.5%,至1.6163美元.

英镑贸易加权指数=GBP仍钉在83.9的两周低位,策略师说,若公布有更多疲弱的数据,英镑将容易进一步下滑.

本周出炉的经济数据弱于预期,突显英国经济脆弱,英镑兑欧元一直承压.

周四公布的数据进一步直指英国经济疲软.英国抵押贷款机构Halifax周四公布数据显示,英国9月房价较前月下跌0.4%,8月下滑0.5%,跌幅高于初估值,2012年第三季房价较上年同期下滑1.2%.[ID:nST0560937](完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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