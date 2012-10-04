〔英国债市〕英债期货在英国和欧洲央行会议后下滑,关注美国就业数据

路透伦敦10月4日电---英国公债期货价格周四下滑,此前欧洲央行没有对可能救助西班牙提供线索,且英国央行维持政策不变,市场焦点转向周五美国将公布的非农就业报告.

12月英债期货FLGZ2结算价跌12个跳动点,报120.60,表现不及可比德债期货,且从盘初触及的120.86六日高位回落.

10年期英债GB10YT=RR收益率升1个基点,报1.70%,较可比德债EU10YT=RR收益率差扩阔1个基点,报25个基点.

花旗策略师Jamie Searle表示,英债跑输没有明显原因,今日英国央行和欧洲央行维持政策不变等主要经济消息均在预料之中.

英国央行周四选择不扩大其公债购买方案,因经济显示些许成长迹象,且新的刺激信贷的新计划或可激发新的借贷.[ID:nSB2032101](完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>