〔欧洲股市〕受经济忧虑拖累小幅收跌,巴斯夫受创

* FTSEurofirst 300指数收跌0.05%,Euro STOXX 50指数下滑0.3%

* 巴斯夫称将降低成本及卖出一业务,股价跌1.9%

路透伦敦10月4日电---欧洲股市周四小幅收跌,因低迷的经济前景继续打压投资者人气,盖过了全球国家的货币刺激举措提振风险胃纳的影响.

全球最大的化工企业巴斯夫(BASFn.DE)是受欧洲经济不振影响的最新一家企业.该公司宣布,因南欧和英国需求下降,将削减成本并出售一业务.巴斯夫急跌1.9%.

欧债危机也令西班牙银行股承压,下跌0.2%,而其他的欧洲银行股则上升.西班牙在请求缓助上犹豫不决,令投资人感到不安.

这些忧虑在午后交易中加剧,当时欧洲央行重申,要在债务沉重的欧元区国家申请国际救助后,欧洲央行才开始买入这些国家的公债.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.05%,报1,100.33点,仍陷于本周多数时间保持的狭窄区间内,全球多国央行协同采取的刺激行动支撑对股市的胃纳.

"实际上,股市表现略强于债市和现金,且在全球大型央行采取行动刺激经济的背景下,减持股票的策略站不住脚,"Lombard Odier私人银行部投资策略团队的成员Stephanie Kretz表示.

"不过,增持也不合适,因仍存在巨大的潜在的结构性问题,且随着时间的推移,量化宽松的边际效应将逐步递减."

Euro STOXX 50指数.STOXX50跌0.3%,至2,485.75.

英国富时100指数.FTSE微升0.03%,报5,827.78点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.23%,报7,305.21点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.14%,报3,401.20点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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