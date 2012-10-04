〔美国FED〕在设定利率政策数字门槛方面委员们意见分歧-9月会议记录

周四公布的美联储9月12-13日会议记录显示,委员们广泛认同,鉴于经济复苏乏力,需要进一步政策刺激.美国经济第二季增长年率仅为1.3%.

"委员们普遍认为,如不进一步放宽政策,经济成长可能不足以导致经济和就业市场状况持续改善,"会议记录称.

有委员明确支持芝加哥联储总裁埃文斯力推的一项举措,埃文斯一直主张,只要能将失业率拉低至7%之下,可以允许通胀攀升至3%的高位.

但委员们未就使用怎样的具体数字门槛达成一致,在如何调整美联储保持低利率至2015年中的目前政策指引的措辞,以便反应政策立场的转变仍是一项棘手的工作.

"多数与会委员同意,使用数字门槛将有助于进一步明确未来政策转变的条件,但认为需要进一步的工作以解决与之相关的沟通挑战,"会议记录指出.

尽管美联储的政策看似在有影响力的核心成员中获得广泛认同,尤其是位于华盛顿的,由总统任命的理事会中,但仍有一些官员对此表达了担忧.

部分地区联储的通胀鹰派人士对进一步扩大美联储资产负债表表示担忧,他们认为,这将加大美联储在时机成熟时撤出的难度.

"数位与会人士重申,担忧进一步购买资产可能使一旦时机成熟,美联储撤走宽松货币政策复杂化,引发未来出现不适当的高通胀和通胀失控的风险,"会议记录指出.

官员们还认为,通胀前景风险基本均衡,且美联储的预期暗示,在可预见的未来,价格增幅仍将低于美联储设定的2%的目标.(完)