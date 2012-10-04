〔金属期市〕欧元走强提振期铜微涨,市场关注西班牙纾困

* 请求纾困预期升温,市场聚集西班牙

* 欧洲央行维持利率不变

路透伦敦10月4日电---铜价周四微涨,受助于欧元走强,因市场预期西班牙将请求纾困救助其经济.不过涨势受到全球经济增长不确定性的限制,而且由于中国仍在国庆假期之中,成交量较低.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%至8,305美元,周三收盘报8,290.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上升0.2美分,结算价报每磅3.7860美元,盘中交易区间为3.7660-3.8130美元.

过去几周,从美国到欧洲以及日本的央行都宽松货币政策,希望刺激经济增长.

这提振了大宗商品的价格,其中包括工业金属.

"央行最近的许多举措显然帮助降低了下行风险,而且倾向于打击美元走软,"渣打银行分析师Daniel Smith表示.

"铜的表现稍逊于(其他金属),因为目前基本面不太好,尤其是欧洲的需求仍很低迷.从中期来看,我们认为基本面将会扭转."

欧元兑美元上涨,欧洲央行在最近的政策会议上维持利率不变,市场密切关注西班牙,因该国可能寻求救助.

"投资者等待西班牙能咬紧牙关,正式请求救助.这不是是否请求的问题,而是时间早晚的问题.如果西班牙请求救助,这对市场将是一个很大宽慰,"法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.

"不过铜价上涨的空间非常有限,由于中国和美国的增长存在不确定性,欧元区陷入衰退.这将会限制涨势."

中国仍在国庆假期之中,市场成交清淡.

投资者将从美国周五公布的非农就业数据寻找该国就业市场复苏的线索.

其他金属方面,期铅CMPB3收报每吨2,290.50美元,周三收报2,306美元.期锌CMZN3收报2,065美元,周三收报2,082.期镍CMNI3收升至18,675美元,周三报18,525.

期铝CMAL3收报每吨2,212美元,周三最后买盘报2,102.50美元.期锡CMSN3报22,500美元,为5月初以来最高,周三最后买盘报22,100.

以下为1611 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜

LME期铝 2110.00 3.00 +0.14 2230.00 -5.38

LME期铜 8299.00 9.00 +0.11 7375.00 12.53

LME期铅 2289.50 -16.50 -0.72 2432.00 -5.86

LME期镍 18670.00 145.00 +0.78 18525.00 0.78

LME期锡 22500.00 205.00 +0.92 16950.00 32.74

LME期锌 2064.00 -18.00 -0.86 2560.00 -19.38

上海期铝 15760.00 65.00 +0.41 17160.00 -8.16

上海期铜 59770.00 670.00 +1.13 59900.00 -0.22

上海期锌 15680.00 100.00 +0.64 21195.00 -26.02

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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