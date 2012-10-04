〔纽约期市〕ICE咖啡期货下挫,原糖小涨至两个月高位

路透纽约/伦敦10月3日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下挫逾4%,因对最大的咖啡种植国巴西的天气忧虑缓解,而原糖小升至两个月高位,受空头回补带动.

因忧虑需求,可可期货延续跌势,挫至数周低点.

交易员称,ICE阿拉比卡咖啡期货稍早走强,但技术阻力和预期巴西咖啡重要的开花季节将迎来急需的降雨,促使多头平仓,令价格大跌.

"如果降雨,且持续的话,作物生长条件将改善.多头正结清头寸,因对巴西的忧虑缓解,"J. Ganes Consulting的Judith Ganes-Chase在电子邮件中说.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低6美分,或3.3%,报每磅1.7505美元.盘中,该合约一度下挫4.2%,至1.7340美元日低,迫近100天移动均线切入位1.7225美元.周三近月合约触及1.8545的10周高位.

交易员称,投资人和基金结清头寸拉低价格.

"从技术面来看,咖啡升至阻力位但未能升穿该水准,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan所指的是上月高位1.8355美元.

国际咖啡组织上修其2011/12年全球咖啡产量预估至1.343亿包(每包60千克),和上年一致,交易商说,这消息也令市场承压.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2由升转跌,下滑28美元,或1.3%,结算价报每吨2,152美元.

INTL FCStone旗下CoffeeNetwork预期,越南2012/13年咖啡豆产量为2,400万包,略低于上年创纪录的2,650万包.

交易员说,ICE原糖期货小升,收在八周峰值,因投资人回补空头,但原糖在本周稍早急升7%后进行盘整,交投震荡.根据14天相对强弱指标,原糖接近技术超买水平.

ICE-3月糖期货SBc1小升0.02美分,收报每磅21.60美分,为近月合约8月8日来的最高结算价.盘中高见21.77美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1升6.90美元,或1.2%,收报每吨598.00美元.

ICE-12月可可期货CCc1收低21美元,或0.9%,报每吨2,395美元,为8月13日来最低结算价.伦敦3月可可期货LCCH3跌30英镑,或1.9%,报每磅1,538英镑,此为7月24日来最低结算价.(完)