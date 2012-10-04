〔纽约期市〕ICE咖啡期货下挫,原糖小涨至两个月高位

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透纽约/伦敦10月3日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四下挫逾4%,因对最大的咖啡种植国巴西的天气忧虑缓解,而原糖小升至两个月高位,受空头回补带动.
因忧虑需求,可可期货延续跌势,挫至数周低点.
交易员称,ICE阿拉比卡咖啡期货稍早走强,但技术阻力和预期巴西咖啡重要的开花季节将迎来急需的降雨,促使多头平仓,令价格大跌.
"如果降雨,且持续的话,作物生长条件将改善.多头正结清头寸,因对巴西的忧虑缓解,"J. Ganes Consulting的Judith Ganes-Chase在电子邮件中说.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收低6美分,或3.3%,报每磅1.7505美元.盘中,该合约一度下挫4.2%,至1.7340美元日低,迫近100天移动均线切入位1.7225美元.周三近月合约触及1.8545的10周高位.
交易员称,投资人和基金结清头寸拉低价格.
"从技术面来看,咖啡升至阻力位但未能升穿该水准,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan所指的是上月高位1.8355美元.
国际咖啡组织上修其2011/12年全球咖啡产量预估至1.343亿包(每包60千克),和上年一致,交易商说,这消息也令市场承压.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2由升转跌,下滑28美元,或1.3%,结算价报每吨2,152美元.
INTL FCStone旗下CoffeeNetwork预期,越南2012/13年咖啡豆产量为2,400万包,略低于上年创纪录的2,650万包.
交易员说,ICE原糖期货小升,收在八周峰值,因投资人回补空头,但原糖在本周稍早急升7%后进行盘整,交投震荡.根据14天相对强弱指标,原糖接近技术超买水平.
ICE-3月糖期货SBc1小升0.02美分,收报每磅21.60美分,为近月合约8月8日来的最高结算价.盘中高见21.77美分.
伦敦12月白糖期货LSUc1升6.90美元,或1.2%,收报每吨598.00美元.
ICE-12月可可期货CCc1收低21美元,或0.9%,报每吨2,395美元,为8月13日来最低结算价.伦敦3月可可期货LCCH3跌30英镑,或1.9%,报每磅1,538英镑,此为7月24日来最低结算价.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾