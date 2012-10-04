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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 05:16 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因出口销售报告疲弱

路透10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商称因美国小麦出口销售需求疲弱.

尽管美元下跌和商品市场整体上涨,但小麦下滑.大豆,原油和黄金周四均上升.

美国农业部称,美国小麦的周度出口销售为307,000吨,低于预估的450,000-575,000吨,且低于上周出口销售的426,000吨.

加拿大统计局预期,该国小麦生产达2,670万吨,为三年来最高,但低于之前预期的2,700万吨.

路透调查显示,澳洲政府的小麦生产预估很可能将减少逾100万吨.受访的分析师平均预估为2,144万吨.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低3-3/4美分,结算价报8.69-1/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为59,118口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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