〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因出口销售报告疲弱

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,交易商称因美国小麦出口销售需求疲弱.
尽管美元下跌和商品市场整体上涨,但小麦下滑.大豆,原油和黄金周四均上升.
美国农业部称,美国小麦的周度出口销售为307,000吨,低于预估的450,000-575,000吨,且低于上周出口销售的426,000吨.
加拿大统计局预期,该国小麦生产达2,670万吨,为三年来最高,但低于之前预期的2,700万吨.
路透调查显示,澳洲政府的小麦生产预估很可能将减少逾100万吨.受访的分析师平均预估为2,144万吨.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收低3-3/4美分,结算价报8.69-1/4美元.
今日CBOT小麦预估成交量为59,118口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾