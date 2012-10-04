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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 05:36 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因逢低买盘和美元走软

路透10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨,新作11月合约SX4升穿100日移动均线这一关键支撑位,交易商称,受助于逢低买盘,美元走软和更多技术性买盘.

美国农业部公布出口销售报告显示,上周出口销售大豆1,302,900吨,高于预估区间的80-90万吨.

一位农业气象学家称周四,本周末和下周末的少量降雨给美国玉米和大豆收割造成的拖累不大.

一位现货交易商称,美国中西部附近地区的大豆现货买入价周四多数持稳至走坚,因收割进展放缓且农户销售量较少.

11月合约的主要阻力位在50日移动均线切入位16.56-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位15.29美元,九日相对强弱指标为33.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升19-3/4美分,报每蒲式耳15.51-1/2美元.

10月豆粕合约SMc1收高5.3美元,报每短吨470.8美元.

10月豆油合约BOc1收高0.67美分,报每磅51.00美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为239,585口,豆粕期货为51,387口,豆油期货为104,755口.

(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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