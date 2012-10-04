〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因逢低买盘和美元走软

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨,新作11月合约SX4升穿100日移动均线这一关键支撑位,交易商称,受助于逢低买盘,美元走软和更多技术性买盘.
美国农业部公布出口销售报告显示,上周出口销售大豆1,302,900吨,高于预估区间的80-90万吨.
一位农业气象学家称周四,本周末和下周末的少量降雨给美国玉米和大豆收割造成的拖累不大.
一位现货交易商称,美国中西部附近地区的大豆现货买入价周四多数持稳至走坚,因收割进展放缓且农户销售量较少.
11月合约的主要阻力位在50日移动均线切入位16.56-1/2美元,关键支撑位在100日移动均线切入位15.29美元,九日相对强弱指标为33.
指标CBOT-11月大豆合约SX2升19-3/4美分,报每蒲式耳15.51-1/2美元.
10月豆粕合约SMc1收高5.3美元,报每短吨470.8美元.
10月豆油合约BOc1收高0.67美分,报每磅51.00美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为239,585口,豆粕期货为51,387口,豆油期货为104,755口.
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾