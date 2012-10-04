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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 05:35 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,受累于季节性收割压力

路透10月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收跌,受累于季节性收割压力.但交易商称,美元走软,以及大豆市场上涨带来的连带支撑限制跌幅.

美国农业部在周度出口销售报告中指出,上周出口销售玉米32.7万吨,在20-40万吨的预估区间内.

一位农业气象学家周四称,本周末将出现少量降雨,下周将有更多降雨,这对美国玉米和大豆收割的拖累不大.

现货交易商称,美国中西部附近地区,玉米现货买入价基本持稳至走坚,因收割放缓,且农户销售不旺.

该合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.87美元,关键支撑位在100日移动均线切入位6.95-3/4美元,九日相对强弱指标为50.

指标12月玉米期货合约CZ2收高1/4美分,结算价报每蒲式耳7.57美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为169,316口.(完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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