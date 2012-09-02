(重温稿)〔美国股市〕收高,贝南克称联储准备在必要时采取行动

* 贝南克:联储准备行动,但未提及目前采取刺激措施

* 贝南克讲话后交投震荡

* 美股三大指数本周下滑,8月上涨

* 道指收高0.69%,标普500指数收涨0.51%,Nasdaq指数上扬0.6%

路透纽约8月31日电---美国股市周五上涨,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克对就业市场迟滞表示"严重关切",指美联储将在必要时采取进一步行动强化经济复苏.[FED-CMN]

尽管贝南克的讲话给一些预期会暗示快速行动的投资人浇了冷水,但提升了美联储更接近为经济提供更多刺激措施的押注.

在贝南克讲话前,股市在本周多数时间持稳,但对美联储会采取进一步刺激措施的预期扶助市场本月上涨.美股三大股指8月均有斩获.

"我认为争论点是在经济成长有多强劲以及美联储行动将有多积极."OakBrook Investments LLC主交易员Giri Cherukuri表示.

"经济有希望自己好转,但我认为美联储会表示他们将坚守阵地,试图告诉市场他们有一些扶助经济的能力."

能源股和原材料股表现居前,标普能源股指数.GSPE升0.9%,标普原材料股指数.GSPM升1.1%.

美联储下一次政策会议是在9月中,许多分析师预计此次会议上美联储将对第三轮量化宽松政策作出决定.

道琼工业指数.DJI收高90.13点,或0.69%,至13,090.84点;标准普尔500指数.SPX上升7.10点,或0.51%,至1,406.58点.Nasdaq指数.IXIC收高18.25点,或0.6%,至3,066.96点.

本周,道指下跌0.5%,标普500指数跌0.3%,Nasdaq指数下滑0.1%,均为连续第二周下滑.

8月,道指升0.6%,标普500指数攀升2%.Nasdaq指数劲升4.3%,为2月来最佳月度表现.

今日成交清淡,但高于本周稍早的低水准.今年成交最低的五个全天交易日中有四日即本周前四日.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场今日成交量约为53亿股,今年迄今为约66亿股.

投资人现关注下周四的欧洲央行会议,预计将为负债沉重的欧元区国家减压.欧洲央行执委科尔表示,ECB在主权债市场上购债必须设定严格的条件."在我看来,这意味着向欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)发出在债市一级市场上提供支持的请求."[ID:nSB1755168]

今日表现较好的个股中,SAIC Inc SAI.N公布第二季获利下滑,并表示将分拆业务至两家独立的上市公司,该股收高3.4%,报12.21美元.

数据方面,消费者信心攀升至三个月高位,强于预期,而供应管理协会(ISM)8月芝加哥采购经理人指数从7月的53.7降至53.0.

纽约证交所上涨个股和下跌个股的比约为5:2,Nasdaq市场约为5:3.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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