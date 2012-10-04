〔美国股市〕收高,标普500指数在就业数据发布前逼近五年高位

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
* 标普10大类股齐奏凯歌
* 煤炭股受罗姆尼讲话提振
* 9月零售销售料强劲
* 道指收高0.6%,标普500指数收升0.72,Nasdaq指数上升0.45%
路透纽约10月4日电---美国股市周四收涨,标普500指数延展升势连续第四日收高,如果周五公布的就业报告显示就业市场的乐观迹象,该指数有望创下五年新高.
市场普涨,标普500指数10大类股在金融股的领军下齐步走强,标普金融股指数.GSPF升1.5%.
科技股中,谷歌(GOOG.O)创下52周新高769.89美元,收盘报768.05美元,升0.7%.
美国劳工部周四发布数据,上周美国初请失业金人数仅略有增加,之前一周为大幅减少,令市场寄望周五备受关注的非农就业报告将显示就业市场改善.
"我们预计市场将受就业报告影响大涨或大跌."Cantor Fitzgerald董事总经理Peter Cecchini表示.
CBOE波动性指数.VIX跌5.7%,报14.55.
道琼工业指数.DJI收升80.75点,或0.6%,至13,575.36点;标准普尔500指数.SPX收高10.41点,或0.72%,至1,461.40点.Nasdaq指数.IXIC收升14.23点,或0.45%,至3,149.46点.
今年迄今,标普500指数攀升16.2%.全球经济数据疲弱且对西班牙是否寻求救助仍有疑问,促使一些投资人认为如此强劲的升势开始看上去过度了.
"多头明显掌控市场.如果没有可怕的消息,市场将上涨."Platinum Partners总裁Uri Landesman表示,"美股被认为是安全的投资,这颇为令人意外,因经济表现没有那么强."
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾