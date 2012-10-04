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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 04:47 BJT

〔美国股市〕收高,标普500指数在就业数据发布前逼近五年高位

* 标普10大类股齐奏凯歌

* 煤炭股受罗姆尼讲话提振

* 9月零售销售料强劲

* 道指收高0.6%,标普500指数收升0.72,Nasdaq指数上升0.45%

路透纽约10月4日电---美国股市周四收涨,标普500指数延展升势连续第四日收高,如果周五公布的就业报告显示就业市场的乐观迹象,该指数有望创下五年新高.

市场普涨,标普500指数10大类股在金融股的领军下齐步走强,标普金融股指数.GSPF升1.5%.

科技股中,谷歌(GOOG.O)创下52周新高769.89美元,收盘报768.05美元,升0.7%.

美国劳工部周四发布数据,上周美国初请失业金人数仅略有增加,之前一周为大幅减少,令市场寄望周五备受关注的非农就业报告将显示就业市场改善.

"我们预计市场将受就业报告影响大涨或大跌."Cantor Fitzgerald董事总经理Peter Cecchini表示.

CBOE波动性指数.VIX跌5.7%,报14.55.

道琼工业指数.DJI收升80.75点,或0.6%,至13,575.36点;标准普尔500指数.SPX收高10.41点,或0.72%,至1,461.40点.Nasdaq指数.IXIC收升14.23点,或0.45%,至3,149.46点.

今年迄今,标普500指数攀升16.2%.全球经济数据疲弱且对西班牙是否寻求救助仍有疑问,促使一些投资人认为如此强劲的升势开始看上去过度了.

"多头明显掌控市场.如果没有可怕的消息,市场将上涨."Platinum Partners总裁Uri Landesman表示,"美股被认为是安全的投资,这颇为令人意外,因经济表现没有那么强."

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