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市场报道 | 2012年 10月 5日 星期五 05:04 BJT

〔加拿大股市〕收在近三周高位,因德拉吉讲话和美国就业市场改善迹象

路透多伦多10月4日电---加拿大主要股指周四录得约三周最高收位,此前欧洲央行总裁德拉吉发表安抚人心的言论,且美国就业市场改善迹象支撑对较高风险资产的需求.

权重的金融股和资源股大涨,商品价格劲升扶助资源股走强.

油价上扬约4%,土耳其和叙利亚冲突升级对油价有进一步的提振,金价也升至11个月最高.

欧洲央行总裁德拉吉表示,该行已经做好准备购买西班牙等欧元区二线国家公债,购债要求的条件不一定是惩罚性的.[ID:nSB2032155]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高88.21点,或0.7%,至12,447.68.10大类股有八种收高.

数据方面,美国上周初请失业金人数少于预期,令对周五将出炉的9月就业报告不错的预期升温.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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